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Минфин США захотел бойкотировать заседания G20 с участием России

Глава минфина США Йеллен заявила, что будет бойкотировать сессии G20 с участием России
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Leah Millis / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд сессий в рамках запланированной встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов «Большой двадцатки» (G20) — речь о заседаниях, в которых будет участвовать Россия. Об этом пишет Reuters.

Эта встреча запланирована на 20 апреля в Вашингтоне.

В американском ведомстве считают, что министр финансов России Антон Силуанов будет присутствовать на некоторых из предстоящих заседаний онлайн. В связи с этим Йеллен пропустит некоторые мероприятия, чтобы указать на позицию Вашингтона по спецоперации РФ на Украине. При этом глава минфина США обещает участвовать в сессиях, посвященных кризису вокруг Украины.

6 апреля стало известно, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20. Именно Индонезия в 2022 году председательствует в Большой двадцатке. Саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.

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Виктория Кондратьева
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