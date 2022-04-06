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Стало известно о попытках США убедить Индонезию не допустить Путина на G20

Bloomberg сообщил о попытках США убедить Индонезию не допустить Путина на саммит G20

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

США пытались убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источник.

«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по крайней мере осудить его действия на Украине», — говорится в статье.

Именно Индонезия в 2022 году председательствует в «двадцатке». Саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Россию исключат из G20, не произойдет «ничего страшного».

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Варвара Кошечкина
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