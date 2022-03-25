Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20

Пресс-секретарь Песков назвал несмертельным возможное исключение России из G20

Ничего страшного не произойдет, если Россию исключат из «Большой двадцатки» (G20). Так на это отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, данный формат важен, однако в нынешних условиях, когда большинство его участников находятся в состоянии экономической войны с Россией, «ничего смертельного не произойдет». «В условиях нарушения норм ВТО и международного права надо выстраивать новые векторы во всех областях, что мы и делаем», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он добавил, что США продолжают напористую линию на изоляцию России. Однако такая политика является несостоятельной, заключил представитель Кремля.

Ранее президента США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выступают за исключение России из G20. При этом он отметил, что может не добиться этой цели, так как решение зависит от всех членов группы.