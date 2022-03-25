Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20

Пресс-секретарь Песков назвал несмертельным возможное исключение России из G20

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Ничего страшного не произойдет, если Россию исключат из «Большой двадцатки» (G20). Так на это отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, данный формат важен, однако в нынешних условиях, когда большинство его участников находятся в состоянии экономической войны с Россией, «ничего смертельного не произойдет». «В условиях нарушения норм ВТО и международного права надо выстраивать новые векторы во всех областях, что мы и делаем», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он добавил, что США продолжают напористую линию на изоляцию России. Однако такая политика является несостоятельной, заключил представитель Кремля.

Ранее президента США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выступают за исключение России из G20. При этом он отметил, что может не добиться этой цели, так как решение зависит от всех членов группы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Священник погиб при обстреле под Белгородом
Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей
Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота
Зюганов рассказал о здоровье Жириновского
Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20
Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Мишустин рассказал о состоянии здоровья Жириновского
Названо неожиданное последствие бури в Сахаре для Лондона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.