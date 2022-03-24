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Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Байден призвал исключить Россию из Группы двадцати

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США выступают за исключение России из «Группы двадцати» (G20), заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Байден заявил, что США поддержит исключение Москвы несмотря на отсутствие поддержки такого решения от всех членов организации. Он призвал пригласить Украину на место России для участия в будущем саммите G20.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон выступит за решение об исключении России из организации. Он аргументировал это тем, что РФ больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе, поэтому исключить Москву из G20 будет целесообразным решением.

23 марта официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил шансы исключения России из состава объединения. Он заявил, что Москва является важной частью G20, и ни один ее член не имеет права исключить другую страну.

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Дмитрий Сотак
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