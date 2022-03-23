В МИД КНР оценили вероятность исключения России из «большой двадцатки»

МИД КНР заявил, что ни один член G20 не имеет права исключить другую страну

Россия является важной частью «большой двадцатки» (G20), ни один ее член не имеет права исключить другую страну. Об этом в среду, 23 марта, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, оценивая шансы Запада исключить РФ из Группы двадцати, передает РИА Новости.

«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — сказал он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон изучает с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки». Он аргументировал это тем, что РФ больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе.

15 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предложил заменить Россию Польшей в Группе двадцати. Он пояснил, что вопрос о шансах на подобную замену появляется не только в польской, но и в международной дискуссии.

Санкции Запада в отношении Москвы последовали вслед за объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.