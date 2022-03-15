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Польша заявила о возможности заменить Россию в Группе двадцати

Глава польского МИД Рау заявил о возможности замены России Польшей в G20

Фото: Pixabay

Глава польского МИД Збигнев Рау на брифинге в США заявил о возможности заменить Россию Польшей в Группе двадцати (G20). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Польского телевидения.

По словам министра, вопрос о шансах на подобную замену появляется не только в польской, но и в международной дискуссии. «Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу», — уточнил руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что 25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо связал данную меру со специальной операцией на Украине.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после выхода из СЕ Россия определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их.

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Марина Совина
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