Польша заявила о возможности заменить Россию в Группе двадцати

Глава польского МИД Рау заявил о возможности замены России Польшей в G20

Глава польского МИД Збигнев Рау на брифинге в США заявил о возможности заменить Россию Польшей в Группе двадцати (G20). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Польского телевидения.

По словам министра, вопрос о шансах на подобную замену появляется не только в польской, но и в международной дискуссии. «Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу», — уточнил руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что 25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо связал данную меру со специальной операцией на Украине.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после выхода из СЕ Россия определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их.

