Польша заявила о возможности заменить Россию в Группе двадцати
Глава польского МИД Збигнев Рау на брифинге в США заявил о возможности заменить Россию Польшей в Группе двадцати (G20). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Польского телевидения.
По словам министра, вопрос о шансах на подобную замену появляется не только в польской, но и в международной дискуссии. «Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу», — уточнил руководитель внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что 25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо связал данную меру со специальной операцией на Украине.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после выхода из СЕ Россия определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их.