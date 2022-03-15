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Россия определит перечень конвенций для денонсации после выхода из Совета Европы

Сенатор Косачев заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

После выхода из Совета Европы (СЕ) Россия определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.

По его словам, Россия намерена денонсировать Устав СЕ, Европейскую конвенции по правам человека и еще четыре конвенции, участие в которых предусмотрено исключительно для членов Совета Европы. Кроме того, в этот перечень войдут конвенции СЕ, участвовать в которых можно и не входящим в СЕ странам. Однако участие в них более не отвечает интересам России, уточнил Косачев.

Сенатор добавил, что перечень таких соглашений будет определяться дополнительно.

Ранее Косачев заявил, что если Россия в ближайшее время объявит о выходе из Совета Европы, формально она останется членом организации до конца текущего года. Он уточнил, что РФ не будет принимать участие ни в каких форматах работы СЕ, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо связал эту меру со специальной операцией на Украине.

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Сергей Истомин
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