Россия определит перечень конвенций для денонсации после выхода из Совета Европы

Сенатор Косачев заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

После выхода из Совета Европы (СЕ) Россия определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.

По его словам, Россия намерена денонсировать Устав СЕ, Европейскую конвенции по правам человека и еще четыре конвенции, участие в которых предусмотрено исключительно для членов Совета Европы. Кроме того, в этот перечень войдут конвенции СЕ, участвовать в которых можно и не входящим в СЕ странам. Однако участие в них более не отвечает интересам России, уточнил Косачев.

Сенатор добавил, что перечень таких соглашений будет определяться дополнительно.

Ранее Косачев заявил, что если Россия в ближайшее время объявит о выходе из Совета Европы, формально она останется членом организации до конца текущего года. Он уточнил, что РФ не будет принимать участие ни в каких форматах работы СЕ, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо связал эту меру со специальной операцией на Украине.