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В Совфеде прокомментировали ситуацию с выходом России из Совета Европы

Косачев заявил, что Россия формально останется в СЕ до конца года, если объявит о выходе

Фото: пресс-служба Совета Федераци РФ

Если Россия в ближайшее время объявит о выходе из Совета Европы, формально она останется членом организации до конца текущего года. Такой комментарий дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

По его словам, если о соответствующем решении будет объявлено в последние три месяца 2022 года, действие устава Совета Европы распространится даже на 2023 год. «Подозреваю, события будут развиваться в самые ближайшие дни, в самое ближайшее время», — подчеркнул сенатор.

Он заявил, что Россия не будет принимать участие ни в каких форматах работы СЕ, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Кроме того, Косачев выразил надежду на то, что не будет исполнен и российский финансовый взнос, который составляет 33 миллиона евро.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо связал данную меру со специальной операцией на Украине. 10 марта российское внешнеполитическое ведомство назвало разрушение Совета Европы необратимым и объявило о прекращении участия страны в составе организации.

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Сергей Истомин
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