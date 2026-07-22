Уехавшая из России звезда сериала «Чики» в крошечном бикини станцевала в отеле

Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова в бикини станцевала в отеле

Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова в откровенном виде станцевала в отеле на отдыхе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя звезда сериала «Чики» снялась в общественной зоне гостиницы. Она предстала перед камерой в розовом бикини, которое состояло из топа-бандо и обнажающих ягодицы трусов. При этом во время танца с элементами тверка знаменитость показала фигуру с разных ракурсов.

Ранее в июле 40-летняя российская актриса Светлана Иванова восхитила фигурой в бикини.