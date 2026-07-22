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21:46, 22 июля 2026 (обновлено: 22:01, 22 июля 2026)Ценности

Уехавшая из России звезда сериала «Чики» в крошечном бикини станцевала в отеле

Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова в бикини станцевала в отеле
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @barbaraska_92

Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова в откровенном виде станцевала в отеле на отдыхе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя звезда сериала «Чики» снялась в общественной зоне гостиницы. Она предстала перед камерой в розовом бикини, которое состояло из топа-бандо и обнажающих ягодицы трусов. При этом во время танца с элементами тверка знаменитость показала фигуру с разных ракурсов.

Ранее в июле 40-летняя российская актриса Светлана Иванова восхитила фигурой в бикини.

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