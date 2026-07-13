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10:57, 13 июля 2026Ценности

40-летняя российская актриса восхитила фигурой в бикини

40-летняя российская актриса Светлана Иванова поделилась фото из отпуска на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @artistkaivanova

Российская актриса театра и кино Светлана Иванова поделилась снимком из отпуска на Мальдивах. Фото появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость сфотографировалась у океана в бикини черного цвета и солнцезащитных очках. «Эта планета не Земля. Она — Океан», — подписала телезвезда публикацию.

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Подписчики восхитились фигурой Ивановой в комментариях под размещенным кадром. «Богиня», «Идеальное сочетание», «Она выбрала быть счастливой», «Как красиво», «Вы очень красивая, я вами восхищаюсь», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне певица Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте.

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