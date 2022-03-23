Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США захотели обсудить с союзниками исключение России из G20

Джейк Салливан сообщил, что США изучают с союзниками вопрос об исключении России из G20

Фото: Mast Irham / Pool / Reuters

Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан/

По его мнению, Россия больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе. «Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — добавил он.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау на брифинге в США посчитал возможность заменить Россию Польшей в Группе двадцати (G20) реализуемой. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным комментировать возможность исключения России из G20.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели против Москвы жесткие санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие для применения Россией ядерного оружия
Посол России напомнил Пентагону о виновных в бомбежках Югославии и Ирака
МВД назвало число получивших убежище в России жителей ДНР, ЛНР и Украины
США захотели обсудить с союзниками исключение России из G20
Живущая в Словении россиянка рассказала об отношении европейцев к русским
Названы входящие в группу риска по развитию рака легких категории россиян
Турция отреагировала на сведения об украинских минах в Черном море
В Китае рассказали о точке отсчета краха доллара
Названы способы замедления старения без особых усилий
Отечественный «Биг Мак» с петрушкой заметили в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.