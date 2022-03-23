США захотели обсудить с союзниками исключение России из G20

Джейк Салливан сообщил, что США изучают с союзниками вопрос об исключении России из G20

Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан/

По его мнению, Россия больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе. «Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — добавил он.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау на брифинге в США посчитал возможность заменить Россию Польшей в Группе двадцати (G20) реализуемой. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным комментировать возможность исключения России из G20.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели против Москвы жесткие санкции.