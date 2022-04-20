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Генсек ООН сообщил о намерении посетить Москву и Киев

Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его визит
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Xie E / Globallookpress.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому письма с просьбой принять его визит в Москве и Киеве, рассказал представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — заявил он о намерении генсека посетить глав сторон конфликта.

Также он напомнил о роли России и Украины в основании ООН как организации и сообщил, что целью поездки является обсуждение условий и шагов для установления режима прекращения огня на Украине.

Ранее сообщалось, что Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие». В России эту идею восприняли скептически — так, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нет смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам», а украинская сторона напротив, одобрила эту инициативу.

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Дмитрий Сотак
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