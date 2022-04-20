В России скептически оценили перспективы «пасхального перемирия» на Украине

Дипломат Полянский скептически оценил перспективы «пасхального перемирия» на Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы «пасхального перемирия» на Украине, предложенного ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом», — отметил дипломат.

По его словам, Россия объявляла прекращения огня и открывала гуманитарные коридоры. Он отметил, что Киев либо не использовал их, либо «использовал с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Полянский считает, что нет смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие». «Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, [24 апреля] чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров», — заявил он.

