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В России скептически оценили перспективы «пасхального перемирия» на Украине

Дипломат Полянский скептически оценил перспективы «пасхального перемирия» на Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы «пасхального перемирия» на Украине, предложенного ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом», — отметил дипломат.

По его словам, Россия объявляла прекращения огня и открывала гуманитарные коридоры. Он отметил, что Киев либо не использовал их, либо «использовал с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Полянский считает, что нет смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие». «Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, [24 апреля] чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров», — заявил он.

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Марина Совина
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