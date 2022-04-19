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ООН призвала установить на Украине «пасхальное перемирие»

Генсек ООН Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие»

Фото: Loey Felipe / Xinhua / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, [24 апреля] чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров», — заявил Гутерриш.

19 апреля стало известно, что министерство обороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров для сдавшихся военных ВСУ и нацбатальонов в Мариуполе. Решение было принято исходя из «катастрофической ситуации» на комбинате «Азовсталь». Гумкоридор будет действовать с 14:00 мск 19 апреля 2022.

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Николай Чигасов
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