ООН призвала установить на Украине «пасхальное перемирие»

Генсек ООН Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, [24 апреля] чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров», — заявил Гутерриш.

19 апреля стало известно, что министерство обороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров для сдавшихся военных ВСУ и нацбатальонов в Мариуполе. Решение было принято исходя из «катастрофической ситуации» на комбинате «Азовсталь». Гумкоридор будет действовать с 14:00 мск 19 апреля 2022.