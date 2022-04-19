Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Мариуполе открыли гуманитарный коридор для сдавшихся военных ВСУ

Минобороны открыло гуманитарный коридор для сдавшихся военных ВСУ в Мариуполе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министерство обороны объявило об открытии гуманитарных коридоров для сдавшихся военных ВСУ и нацбатальонов в Мариуполе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Решение было принято исходя из «катастрофической ситуации» на комбинате «Азовсталь». Гумкоридор будет действовать с 14:00 мск 19 апреля 2022. Колонны будут развернуты: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогская. В каждую из них входят по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по 10 машин скорой помощи.

Генерал гарантировал сохранение жизни всем, кто решит сдаться.

Ранее Мизинцев обратился к Киеву с требованием вывести гражданских с «Азовстали».

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Компания Meta обжаловала решение суда о признании экстремистской
Выбросившую дочь в мусоропровод москвичку заключили под стражу
В МВФ оценили реакцию России на санкции
Умерла актриса «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Людмила Елисеева
В Казани школьнице удалили грудь весом 12 килограммов
Байден с утра занялся Украиной
Российские школьники устроили массовую драку с поножовщиной из-за вейпа
Раскрыт новый гаджет Apple
Сборы с богатых россиян взлетели на 200 процентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.