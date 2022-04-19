В Мариуполе открыли гуманитарный коридор для сдавшихся военных ВСУ

Минобороны открыло гуманитарный коридор для сдавшихся военных ВСУ в Мариуполе

Министерство обороны объявило об открытии гуманитарных коридоров для сдавшихся военных ВСУ и нацбатальонов в Мариуполе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Решение было принято исходя из «катастрофической ситуации» на комбинате «Азовсталь». Гумкоридор будет действовать с 14:00 мск 19 апреля 2022. Колонны будут развернуты: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогская. В каждую из них входят по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по 10 машин скорой помощи.

Генерал гарантировал сохранение жизни всем, кто решит сдаться.

Ранее Мизинцев обратился к Киеву с требованием вывести гражданских с «Азовстали».