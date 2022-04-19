Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»

Генерал Мизинцев обратился к Киеву с требованием вывести гражданских с «Азовстали»

Министерство обороны России обратилось к властям Киева с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь». Соответствующее требование озвучил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Обращаемся к представителям киевской власти: "если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры"», — заявил он.

При этом, отметил Мизинцев, Россия гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения в любом избранном ими направлении. Генерал-полковник подчеркнул, что насильственное удерживание гражданских в качестве «живого щита» являются терроризмом.

«Должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на "Азовстали" являются военными преступниками и террористами», — заключил он.

Ранее Минобороны России призвало власти Украины проявить благоразумие и приказать боевикам сложить оружие. Командиров украинских подразделений ведомство призвало принять это решение самостоятельно, так как соответствующие приказы от Киева они могут и не получить.