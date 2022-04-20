Власти Украины ответили на предложение ООН о «пасхальном перемирии»

МИД Украины заявил о согласии на предложение ООН о пасхальном перемирии с Россией

Власти Украины одобрили предложенную ООН инициативу о «пасхальном перемирии» с Россией. Об этом со ссылкой на украинский МИД сообщает РИА Новости.

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что такой жест позволит эвакуировать людей из наиболее опасных регионов страны.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие». В России эту идею восприняли скептически — так, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нет смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам».