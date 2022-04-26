Генсек ООН призвал создать условия для прекращения огня на Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил Лаврову, что необходимо создать условия для диалога по Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что необходимо создать условия для прекращения огня на Украине. Он призвал к этому в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы найти пути для эффективного диалога, как можно скорее создать условия для прекращения огня, создать условия для мирного решения», — подчеркнул генсек. Он добавил, что в ООН также хотят минимизировать негативные последствия текущего кризиса для разных частей мира.

Гуттериш рассказал, что после России и Украины собирается посетить Африку. По его словам, африканский регион уже столкнулся с неравным доступом к ресурсам во время пандемии коронавируса, а сейчас на него негативно влияют события вокруг Украины.

«Теперь регион столкнулся с ростом цен, который ускорился. Очень важно сделать все возможное, чтобы поддержать все страны мира в отношении продуктов питания, энергии, финансов», — резюмировал генсек.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с Гуттеришем в Кремле после переговоров генсека с Ларовым. Сообщалось, что генсек ООН прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине.