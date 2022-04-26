Генсек ООН призвал создать условия для прекращения огня на Украине
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что необходимо создать условия для прекращения огня на Украине. Он призвал к этому в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы найти пути для эффективного диалога, как можно скорее создать условия для прекращения огня, создать условия для мирного решения», — подчеркнул генсек. Он добавил, что в ООН также хотят минимизировать негативные последствия текущего кризиса для разных частей мира.
Гуттериш рассказал, что после России и Украины собирается посетить Африку. По его словам, африканский регион уже столкнулся с неравным доступом к ресурсам во время пандемии коронавируса, а сейчас на него негативно влияют события вокруг Украины.
«Теперь регион столкнулся с ростом цен, который ускорился. Очень важно сделать все возможное, чтобы поддержать все страны мира в отношении продуктов питания, энергии, финансов», — резюмировал генсек.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с Гуттеришем в Кремле после переговоров генсека с Ларовым. Сообщалось, что генсек ООН прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине.