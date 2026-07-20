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07:30, 20 июля 2026Путешествия

Купающуюся с семьей женщину потрогали за ягодицы на пляже популярного курорта

DM: Мужчина домогался женщины, отдыхающей с семьей, на пляже в Борнмуте
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: leedsn / Shutterstock / Fotodom

Мужчина домогался отдыхающей с семьей женщины на пляже популярного курорта в Великобритании и угодил под арест. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Инцидент произошел 12 июля в Борнмуте. Пострадавшей оказалась купающаяся с родственниками у пирса 40-летняя женщина. С ее слов, около 18:00 отдыхающий индийского происхождения подошел к ней и потрогал за ягодицы на глазах у очевидцев.

На место происшествия тут же вызвали полицию. 35-летнего подозреваемого заковали в наручники и увезли на допрос, позже его отпустили под залог. Офицеры ищут свидетелей инцидента, расследование по делу продолжается.

Ранее сотрудник круизного лайнера заманивал пассажирок в подсобку и трогал их грудь. Инциденты с участием 26-летнего гражданина Индии на корабле Brilliant Lady случились во время рейса на Аляску.

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