Сотрудник круизного лайнера заманивал пассажирок в подсобку и трогал их грудь

NYP: Сотрудник круизного лайнера Brilliant Lady домогался пяти пассажирок

Сотрудник круизного лайнера компании Virgin Voyages домогался пяти пассажирок под предлогом бесплатного массажа. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инциденты с участием 26-летнего гражданина Индии Пранита Павара на корабле Brilliant Lady случились 26 июня во время рейса на Аляску, однако подробности появились недавно. Индиец, работавший парикмахером, заманивал клиенток в подсобку и трогал их грудь.

Так, одной из жертв он запустил руки под рубашку и 10 минут «массажировал» ее тело. Второй потерпевшей пролез пальцами под бюстгальтер под предлогом воздействия на «точки давления под мышками» — девушка выбежала из комнаты.

После предъявленных обвинений в домогательствах Павар заявил, что массаж проводился в «терапевтических целях», однако позже раскаялся и признал вину. На данный момент дело рассматривается в федеральном суде США. В своем заявлении компания Virgin Voyages назвала эти обвинения «грубым нарушением доверия и стандартов», ожидаемых от ее экипажа.

Ранее мужчина домогался подростков в лифте отеля в США с фразой «мне нравятся ноги». Инцидент произошел в городе Колледж-Стейшен, куда школьники приехали на турнир по футболу.