Сотрудник круизного лайнера заманивал пассажирок в подсобку и трогал их грудь

Сотрудник круизного лайнера компании Virgin Voyages домогался пяти пассажирок под предлогом бесплатного массажа. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).
Инциденты с участием 26-летнего гражданина Индии Пранита Павара на корабле Brilliant Lady случились 26 июня во время рейса на Аляску, однако подробности появились недавно. Индиец, работавший парикмахером, заманивал клиенток в подсобку и трогал их грудь.
Так, одной из жертв он запустил руки под рубашку и 10 минут «массажировал» ее тело. Второй потерпевшей пролез пальцами под бюстгальтер под предлогом воздействия на «точки давления под мышками» — девушка выбежала из комнаты.
После предъявленных обвинений в домогательствах Павар заявил, что массаж проводился в «терапевтических целях», однако позже раскаялся и признал вину. На данный момент дело рассматривается в федеральном суде США. В своем заявлении компания Virgin Voyages назвала эти обвинения «грубым нарушением доверия и стандартов», ожидаемых от ее экипажа.
Ранее мужчина домогался подростков в лифте отеля в США с фразой «мне нравятся ноги». Инцидент произошел в городе Колледж-Стейшен, куда школьники приехали на турнир по футболу.