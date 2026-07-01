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20:28, 1 июля 2026Путешествия

Мужчина домогался подростков в лифте отеля в США с фразой «мне нравятся ноги»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В одном из отелей Техаса, США, мужчина домогался мальчиков-подростков в лифте с фразой «мне нравятся ноги — это все, что мне нужно». Об этом сообщает сайт телеканала KTRE.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Колледж-Стейшен, куда школьники приехали на турнир по футболу. Несколько мальчиков оказались в одном лифте в гостинице с незнакомцем. Тот предложил им оказать ему сексуальные услуги за 500 долларов. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

Мать одного из подростков сообщила обо всем полиции, после чего подозреваемого быстро нашли. Им оказался 52-летний Марио Бадильо-младший. По словам арестованного, дети сами начали его соблазнять. В его отношении возбудили дело по статье о склонении к проституции лиц, не достигших 18 лет.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине, Ирландия.

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