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00:02, 21 июня 2026Путешествия

Пакистанцы изнасиловали туристку на глазах у ее детей. Глава полиции заявил, что жертва сама виновата, и страну охватили протесты

Изнасиловавших французскую туристку на глазах у ее детей в Пакистане мужчин казнят
Алина Черненко

Фото: K.m. Chaudary / AP

Громкая история изнасилования европейской туристки двумя вооруженными мужчинами в Пакистане снова всколыхнула зарубежные СМИ и не оставила равнодушным даже американского бизнесмена Илона Маска. Преступление произошло еще в 2020 году, однако сейчас появились новые подробности. Осужденные пытались оспорить приговор, утверждая, что в деле содержатся пробелы и противоречия, однако суд остался непреклонен. Какое наказание ждет насильников — в материале «Ленты.ру».

Мужчины напали на туристку с детьми на автомагистрали

В сентябре 2020 года 32-летняя француженка пакистанского происхождения, имя которой не разглашается, ехала в позднее время со своими двумя детьми по автомагистрали Сиалкот — Лахор. В какой-то момент в машине закончилось топливо, и женщина остановилась на обочине. Она позвонила родственникам из местного города Гуджранвала. Те посоветовали ей обратиться в экстренные службы и выехали на помощь.

Француженка предусмотрительно заперла двери автомобиля, но это не стало препятствием для двух пакистанцев в возрасте примерно 30-35 лет — Абида Малхи и Шафката Али. Они разбили окно, вытащили женщину из машины и, угрожая пистолетом, надругались над ней в поле у дороги на глазах у ее детей. Затем нападавшие забрали у туристки деньги, ювелирные изделия и банковские карты и скрылись.

Абид Малхи и Шафкат Али изнасиловали француженку на глазах у ее детей

Абид Малхи и Шафкат Али изнасиловали француженку на глазах у ее детей

Фото: Punjab Police

Поиски злоумышленников длились всего несколько дней. Полицейские нашли их благодаря оставленным уликам и описанию, которое смогла предоставить жертва, несмотря на сильную психологическую травму. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что образцы ДНК, взятые на месте преступления, совпадают с профилями задержанных.

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Преступление и комментарий чиновника возмутили общественность

Изнасилование туристки вызвало гнев у жителей Пакистана. Их возмущение усилилось после комментария начальника полиции города Лахор Умера Шейха, который задался вопросом, почему женщина ехала на машине ночью одна, «без защиты мужчины», и заявил, что ей следовало выбрать другой маршрут. По словам чиновника, в Пакистане никто не позволил бы своим сестрам и дочерям путешествовать в одиночку так поздно и француженка, вероятно, ошибочно считала страну таким же безопасным местом, как ее родина.

Реакция на комментарий Шейха была беспрецедентной для страны и последовала со всех сторон. В социальных сетях люди осудили полицейского за обвинение жертвы, а правозащитники потребовали его отставки. Тысячи людей по всему Пакистану приняли участие в протестах, требуя справедливости и лучшей защиты для женщин.

Участники акции протеста в пакистанском городе Карачи с плакатами, осуждающими насилие в отношении женщин и девочек

Участники акции протеста в пакистанском городе Карачи с плакатами, осуждающими насилие в отношении женщин и девочек

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Организатор «Женского марша» в Лахоре Хиба Акбар заявила, что Пакистану необходимы фундаментальные и структурные изменения на всех уровнях общества, а также эффективные превентивные меры для предотвращения сексуального насилия.

Мы хотим, чтобы полиция, судьи и правительство разработали систему, в которой женщинам не будут задавать вопросы об их местонахождении, поездках или одежде. Им следует направить свои усилия на превентивные меры для прекращения насилия

Хиба Акбарорганизатор «Женского марша» в Лахоре

Позже начальник полиции, осознав неуместность своих высказываний, извинился перед жертвой.

Осужденные посчитали приговор несправедливым

Изучив обстоятельства произошедшего, стражи правопорядка установили, что Малхи и Али нарушили несколько статей уголовного кодекса Пакистана и закон о борьбе с терроризмом 1997 года. В итоге 20 марта 2021 года антитеррористический суд приговорил их к смертной казни, пожизненному заключению и нескольким тюремным срокам.

Осужденные пытались оспорить это решение, заявив, что есть причины поставить под сомнение версию событий, представленную обвинением. Более того, насильники посчитали решение суда слишком суровым и «противоречащим устоявшимся принципам права».

Спецназовцы сопровождают бронированный автомобиль, в котором находится Шафкат Али

Спецназовцы сопровождают бронированный автомобиль, в котором находится Шафкат Али

Фото: K.m. Chaudary / AP

В июне 2026 года коллегия Высокого суда Лахора (высшая судебная инстанция пакистанской провинции Пенджаб — прим. «Ленты.ру») отклонила апелляции Малхи и Али и оставила в силе смертный приговор.

На суд отреагировал Илон Маск

Решение Высокого суда Лахора в числе прочих прокомментировал миллиардер Илон Маск. На платформе X началось активное обсуждение дела после того, как член британского парламента Руперт Лоу поделился обновленной информацией о вердикте, написав: «Хорошие новости из Пакистана».

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В ответ на этот пост владелец X Маск написал: «Браво, Пакистан! Вот что мы должны делать на Западе».

Массовые протесты не прошли бесследно и для властей Пакистана: в декабре того же года в стране приняли новые законы об изнасиловании, предусматривающие ускоренный судебный процесс и более суровое наказание.

В 2025 году представители Организации устойчивого социального развития (SSDO) и правозащитники зафиксировали от 5 до 6,5 тысячи случаев изнасилований по всему Пакистану, при этом реальная цифра может быть в разы выше. Несмотря на такие высокие показатели, доля обвинительных приговоров остается критически низкой — менее одного-двух процентов

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