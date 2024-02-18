Громкая история изнасилования европейской туристки двумя вооруженными мужчинами в Пакистане снова всколыхнула зарубежные СМИ и не оставила равнодушным даже американского бизнесмена Илона Маска. Преступление произошло еще в 2020 году, однако сейчас появились новые подробности. Осужденные пытались оспорить приговор, утверждая, что в деле содержатся пробелы и противоречия, однако суд остался непреклонен. Какое наказание ждет насильников — в материале «Ленты.ру».
Мужчины напали на туристку с детьми на автомагистрали
В сентябре 2020 года 32-летняя француженка пакистанского происхождения, имя которой не разглашается, ехала в позднее время со своими двумя детьми по автомагистрали Сиалкот — Лахор. В какой-то момент в машине закончилось топливо, и женщина остановилась на обочине. Она позвонила родственникам из местного города Гуджранвала. Те посоветовали ей обратиться в экстренные службы и выехали на помощь.
Француженка предусмотрительно заперла двери автомобиля, но это не стало препятствием для двух пакистанцев в возрасте примерно 30-35 лет — Абида Малхи и Шафката Али. Они разбили окно, вытащили женщину из машины и, угрожая пистолетом, надругались над ней в поле у дороги на глазах у ее детей. Затем нападавшие забрали у туристки деньги, ювелирные изделия и банковские карты и скрылись.
Поиски злоумышленников длились всего несколько дней. Полицейские нашли их благодаря оставленным уликам и описанию, которое смогла предоставить жертва, несмотря на сильную психологическую травму. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что образцы ДНК, взятые на месте преступления, совпадают с профилями задержанных.
Преступление и комментарий чиновника возмутили общественность
Изнасилование туристки вызвало гнев у жителей Пакистана. Их возмущение усилилось после комментария начальника полиции города Лахор Умера Шейха, который задался вопросом, почему женщина ехала на машине ночью одна, «без защиты мужчины», и заявил, что ей следовало выбрать другой маршрут. По словам чиновника, в Пакистане никто не позволил бы своим сестрам и дочерям путешествовать в одиночку так поздно и француженка, вероятно, ошибочно считала страну таким же безопасным местом, как ее родина.
Реакция на комментарий Шейха была беспрецедентной для страны и последовала со всех сторон. В социальных сетях люди осудили полицейского за обвинение жертвы, а правозащитники потребовали его отставки. Тысячи людей по всему Пакистану приняли участие в протестах, требуя справедливости и лучшей защиты для женщин.
Организатор «Женского марша» в Лахоре Хиба Акбар заявила, что Пакистану необходимы фундаментальные и структурные изменения на всех уровнях общества, а также эффективные превентивные меры для предотвращения сексуального насилия.
Мы хотим, чтобы полиция, судьи и правительство разработали систему, в которой женщинам не будут задавать вопросы об их местонахождении, поездках или одежде. Им следует направить свои усилия на превентивные меры для прекращения насилия
Позже начальник полиции, осознав неуместность своих высказываний, извинился перед жертвой.
Осужденные посчитали приговор несправедливым
Изучив обстоятельства произошедшего, стражи правопорядка установили, что Малхи и Али нарушили несколько статей уголовного кодекса Пакистана и закон о борьбе с терроризмом 1997 года. В итоге 20 марта 2021 года антитеррористический суд приговорил их к смертной казни, пожизненному заключению и нескольким тюремным срокам.
Осужденные пытались оспорить это решение, заявив, что есть причины поставить под сомнение версию событий, представленную обвинением. Более того, насильники посчитали решение суда слишком суровым и «противоречащим устоявшимся принципам права».
В июне 2026 года коллегия Высокого суда Лахора (высшая судебная инстанция пакистанской провинции Пенджаб — прим. «Ленты.ру») отклонила апелляции Малхи и Али и оставила в силе смертный приговор.
На суд отреагировал Илон Маск
Решение Высокого суда Лахора в числе прочих прокомментировал миллиардер Илон Маск. На платформе X началось активное обсуждение дела после того, как член британского парламента Руперт Лоу поделился обновленной информацией о вердикте, написав: «Хорошие новости из Пакистана».
В ответ на этот пост владелец X Маск написал: «Браво, Пакистан! Вот что мы должны делать на Западе».
Массовые протесты не прошли бесследно и для властей Пакистана: в декабре того же года в стране приняли новые законы об изнасиловании, предусматривающие ускоренный судебный процесс и более суровое наказание.
В 2025 году представители Организации устойчивого социального развития (SSDO) и правозащитники зафиксировали от 5 до 6,5 тысячи случаев изнасилований по всему Пакистану, при этом реальная цифра может быть в разы выше. Несмотря на такие высокие показатели, доля обвинительных приговоров остается критически низкой — менее одного-двух процентов