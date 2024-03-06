В Индии жестоко изнасиловали туристку, отдыхавшую с мужем. Это всколыхнуло общество и заставило женщин заявить о правах

Семерых мужчин арестовали за групповое изнасилование туристки в Индии

Семерых мужчин арестовали в Индии по подозрению в групповом изнасиловании туристки и нападении на ее мужа. Патрульная машина обнаружила пару вечером в пятницу, 1 марта. Их доставили в местную больницу, где пострадавшая рассказала врачам о произошедшем.

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28-летняя тревел-блогерша, имя которой СМИ не называют, с гражданством Бразилии и Испании путешествовала с мужем по миру. Прежде чем приехать в Индию они побывали в Афганистане, Иране, Пакистане, Ираке и на Шри-Ланке.

1 марта супруги ехали на мотоцикле из штата Западная Бенгалия в Непал и решили остановиться переночевать в городе Думка штата Джаркханд. Там на них напали семь злоумышленников.

Они нас избили и ограбили, но взяли мало вещей, потому что главное, что они хотели, — изнасиловать меня пострадавшая туристка

Женщина показала своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) синяки на лице и призналась, что думала, что она не выживет во время нападения. Муж пострадавшей также написал, что его несколько раз ударили шлемом по голове и разбили ему челюсть.

Изнасилованную туристку доставили в местную больницу Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Пара поблагодарила всех неравнодушных пользователей сети за поддержку и заявила, что полиция делает все возможное, чтобы поймать преступников. Позже они были задержаны.

Дипломаты призвали положить конец насилию в отношении женщин

Посольство Бразилии подтвердило инцидент и связалось с местными властями и посольством Испании, поскольку пара въехала в Индию с испанскими паспортами.

«Мы должны быть едины в своем стремлении положить конец насилию в отношении женщин во всем мире», — написали представители испанского дипведомства в Индии в соцсети X (ранее Twitter).

Индианки признались, что они все находятся в группе риска

Этот случай вызвал общественное возмущение и еще раз поднял острую проблему сексуального насилия в отношении женщин в Индии. По мере появления подробностей об инциденте индийские женщины начали делиться собственным опытом, осуждая общество, которое, по их словам, продолжает закрывать глаза на подобные преступления.

Я несколько раз подвергалась сексуальным домогательствам в Индии, как и каждая знакомая мне женщина, которая провела там время. Когда пострадавшими являются иностранки, это привлекает внимание прессы. Но индийские женщины сталкиваются с этой проблемой больше, чем кто-либо другой Одри Трушке историк Южной Азии и доцент Университета Рутгерса

«Мы можем стать жертвами в любой момент, — пожаловалась жительница Дели по имени Верма. — Повсеместное доминирование мужчин в обществе часто приводит к игнорированию женских проблем. Мы устали бороться за свои права и защищать себя».

В 2022 году в Индии ежедневно совершалось около 90 изнасилований

По данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2022 году в Индии ежедневно было зафиксировано в среднем около 90 изнасилований, то есть каждые 18 минут происходило изнасилование одной женщины. Наибольшее количество преступлений совершалось в штатах Раджастан, Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш.

Сексуальное насилие в отношении женщин широко распространено в Индии Фото: Altaf Qadri / AP

Ряд громких случаев изнасилования иностранных туристок привлек внимание к проблеме и международное сообщество.

В 2018 году британскую туристку изнасиловали, когда она шла к своему отелю в популярном туристическом штате Гоа. Двумя годами ранее группа мужчин накачала наркотиками и изнасиловала американку в номере пятизвездочного отеля в Нью-Дели. В 2013 году шестеро мужчин были приговорены к пожизненному заключению за групповое изнасилование швейцарской туристки.