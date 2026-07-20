Трамп пообещал обсудить с Китаем выборы

Трамп: США поговорят с Китаем о вмешательстве Пекина в американские выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с Китаем информацию о вмешательстве в американские выборы 2020 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с ними поговорим», — сказал американский президент, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Пекина в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал высказывания президента США вымыслом и клеветой.