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06:59, 20 июля 2026Мир

Трамп пообещал обсудить с Китаем выборы

Трамп: США поговорят с Китаем о вмешательстве Пекина в американские выборы 2020 года
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Saul Loeb / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с Китаем информацию о вмешательстве в американские выборы 2020 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с ними поговорим», — сказал американский президент, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Пекина в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал высказывания президента США вымыслом и клеветой.

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