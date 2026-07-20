Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 20 июля 2026Забота о себе

Врач прокомментировал набирающий популярность фетиш на удаление пениса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети начали делиться мечтами о том, чтобы удалить пенис или его часть. Об этом необычном фетише, набирающем популярность, сообщило издание Metropoles.

Как рассказала газете сексолог Несс Купер, большинство мужчин, мечтающих лишиться гениталий, на самом деле не зайдут дальше фантазий. При этом врач Джефф Фостер назвал такой фетиш психическим расстройством и отметил, что причин у него может быть много.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Доктор призвал людей, которые мечтают удалить гениталии, не пытаться реализовать свою фантазию. Фостер пояснил, что подобные хирургические вмешательства обычно проводятся исключительно при раке полового члена. Операцию он назвал очень серьезной, поскольку последствием является нарушение сексуальной функции.

Купер, в свою очередь, напомнила о рисках, которыми грозит операция. По словам сексолога, она может спровоцировать серьезные инфекции, сильную кровопотерю и неврологические боли.

Ранее сексолог Кэндис О'Нил предупредила о минусах влечения к умным людям. По ее словам, за ним могут маскироваться высокомерие или снобизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Оборвался трос. Одиннадцатилетний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус, его отец получил серьезные травмы
    Трамп пообещал обсудить с Китаем выборы
    Стала известна судьба пропавшей миллионерши
    Назван неожиданный фактор ускоренного уменьшения объема мозга
    Удары ВСУ по мирным жителям связали с ситуацией на фронте
    В Кремле рассказали о возможных контактах Путина и Моджтабы Хаменеи
    Диспетчер рассказала о самом странном звонке в службу спасения
    МИД обвинил Украину в планировании операций террористов в Африке
    В США заявили о риске ядерной катастрофы из-за действий Европы на Украине
    На Украине за скандалом с Федоровым пропустили другую важную отставку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok