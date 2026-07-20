Врач прокомментировал набирающий популярность фетиш на удаление пениса

Пользователи сети начали делиться мечтами о том, чтобы удалить пенис или его часть. Об этом необычном фетише, набирающем популярность, сообщило издание Metropoles.

Как рассказала газете сексолог Несс Купер, большинство мужчин, мечтающих лишиться гениталий, на самом деле не зайдут дальше фантазий. При этом врач Джефф Фостер назвал такой фетиш психическим расстройством и отметил, что причин у него может быть много.

Доктор призвал людей, которые мечтают удалить гениталии, не пытаться реализовать свою фантазию. Фостер пояснил, что подобные хирургические вмешательства обычно проводятся исключительно при раке полового члена. Операцию он назвал очень серьезной, поскольку последствием является нарушение сексуальной функции.

Купер, в свою очередь, напомнила о рисках, которыми грозит операция. По словам сексолога, она может спровоцировать серьезные инфекции, сильную кровопотерю и неврологические боли.

Ранее сексолог Кэндис О'Нил предупредила о минусах влечения к умным людям. По ее словам, за ним могут маскироваться высокомерие или снобизм.