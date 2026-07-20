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07:15, 20 июля 2026Спорт

Нурмагомедов поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026

Нурмагомедов назвал скучным финал ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026. Слова спортсмена приведены в его Telegram-канале.

«Скучно, конечно, но это высший пилотаж. Это самый важный матч в карьере каждого игрока, никто не хочет ошибаться. Атлеты, которые соревновались на высоком уровне, понимают, о чем я говорю», — написал Нурмагомедов.

Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Единственный гол в матче на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Во время шоу в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу поле накрыли полотном, на котором было написано несколько русских слов. На полотне было написано много слов на разных языках мира. По-русски там можно было прочитать слова «мир», «любовь» и «исследовать». Кроме того, на нем была нарисована футболка с надписью Russia.

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