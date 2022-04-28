На Украине заявили о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»

Вице-премьер Украины заявила о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук после встречи президента страны Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявила о начале подготовки к эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС.

«Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — заявила Верещук.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой в Киеве.

27 апреля в ООН сообщили, что управление организации по гуманитарным вопросам провело контакты с Россией и Украиной и сформировало команду для подготовки к операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.