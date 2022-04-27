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ООН сформировала команду по эвакуации из Мариуполя

Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации из Мариуполя

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Управление ООН по гуманитарным вопросам провело контакты с Россией и Украиной и сформировало команду для подготовки к операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.

«Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения», — рассказал Хак.

Ранее стало известно что российский президент Владимир Путин одобрил участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали». По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, политик согласился на привлечение международных организаций к эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.

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Анжелика Бережная
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