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Путин согласился привлечь ООН и Красный Крест к эвакуации людей с «Азовстали»

Офис Гутерреша заявил, что к эвакуации людей с «Азовстали» привлекут ООН и Красный Крест
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин согласился на участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

По его словам, политик согласился на привлечение международных организаций к эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш и Путин обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из зон конфликта на Украине, добавил Дюжаррик.

Ранее Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

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Марина Совина
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