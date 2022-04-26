Путин согласился привлечь ООН и Красный Крест к эвакуации людей с «Азовстали»

Офис Гутерреша заявил, что к эвакуации людей с «Азовстали» привлекут ООН и Красный Крест

Российский президент Владимир Путин согласился на участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

По его словам, политик согласился на привлечение международных организаций к эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.

Генсек ООН Антониу Гутерриш и Путин обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из зон конфликта на Украине, добавил Дюжаррик.

Ранее Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.