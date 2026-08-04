Россиянин с сыном-подростком расправился с посетителем кафе

В Иркутске отца и сына-подростка осудили за убийство мужчины в кафе

Иркутский областной суд огласил приговор в отношении отца и его сына-подростка, которые расправились с мужчиной в кафе в мае прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Все произошло в ночь на 27 мая 2025 года. Родственники вместе с приятелем спровоцировали конфликт в одном из заведений Иркутска. Началась драка, в ходе которой злоумышленники избили двух посетителей и порезали их ножами. Одного из потерпевших спасти не удалось.

Как уточняет суд, в момент совершения преступления 39-летний отец находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима, а его сына – к шести годам воспитательной колонии. Их признали виновными по статьям 105 («Убийство») и 213 («Хулиганство») УК РФ, а также обязали заплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации сестре погибшего.

Ранее Кемеровский суд приговорил к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима местного жителя, который два года назад расправился с блогершей.