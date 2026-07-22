Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 22 июля 2026 (обновлено: 23:58, 22 июля 2026)Мир

Стало известно о переговорах постпреда США при НАТО с Зеленским в Киеве

Постпред США при НАТО Уитакер провел переговоры с Зеленским в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил в соцсети X украинский лидер, американский дипломат сделал репост этой записи.

«Мы обсудили заключение сделки президента Трампа по беспилотникам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot», — говорится в заявлении.

Ранее Уитакер сообщил о финальной стадии переговоров по Украине. По его словам, в урегулировании конфликта остались финальные нюансы. Он также заявил, что единственная причина прогресса — нахождение Трампа на посту президента США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Выплаты продавцам, безопасность людей и доступность товаров. Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    «Это была провокация». Российских стюардесс оправдали по делу о контрабанде наркотиков из Нью-Йорка. Кто и зачем подставил их?
    Умер шеф-повар и телеведущий Сырников. Чем он запомнился зрителям и какой вклад внес в развитие русской кухни?
    В Конгрессе США произошла перепалка
    Стало известно о переговорах постпреда США при НАТО с Зеленским в Киеве
    Книгу про Федора Емельяненко сняли с продажи
    Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку
    Прохожий плюнул в Мадьяра
    Российский сенатор предрек крах ВСУ из-за назначения Драпатого
    В Иране сделали предупреждение по Ормузскму проливу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok