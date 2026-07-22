Стало известно о переговорах постпреда США при НАТО с Зеленским в Киеве

Постпред США при НАТО Уитакер провел переговоры с Зеленским в Киеве

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил в соцсети X украинский лидер, американский дипломат сделал репост этой записи.

«Мы обсудили заключение сделки президента Трампа по беспилотникам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot», — говорится в заявлении.

Ранее Уитакер сообщил о финальной стадии переговоров по Украине. По его словам, в урегулировании конфликта остались финальные нюансы. Он также заявил, что единственная причина прогресса — нахождение Трампа на посту президента США.

