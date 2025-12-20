Реклама

Мир
23:37, 19 декабря 2025Мир

Постпред США сообщил о финальной стадии переговоров по Украине

Постпред США Уиттакер: В урегулировании по Украине остались финальные нюансы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В вопросе урегулирования конфликта на Украине остаются лишь некоторые нюансы и детали. Об этом в беседе с журналистами Fox News рассказал постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уиттакер.

Он отметил, что сейчас США как никогда близки к миру, подчеркнув хорошие возможности на урегулирование. «Деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава. Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть», — сказал Уиттакер.

По его словам, в настоящее время ситуация свелась к «финальным деликатным переговорам». Постпред при Альянсе уточнил, что предстоящие переговоры по Украине продемонстрируют степень достижимости сделки. На них, вероятно, обсудят одобренный ЕС, Киевом и США план, добавил Уиттакер.

Как выяснилось ранее, в ближайшие выходные представители Москвы и Вашингтона встретятся для новых переговоров по Украине. Это должно случиться в Майами. Предположительно, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От американцев ожидается спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В пятницу, 19 декабря, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пообщался с журналистами в рамках пресс-конференции. Он заявил, что самой сложной задачей для Вашингтона стало именно урегулирование украинского кризиса.

