21:19, 19 декабря 2025Мир

Рубио определил самую сложную задачу для США

Рубио: Урегулирование на Украине стало самой сложной задачей для США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Урегулирование украинского кризиса оказалось самой сложной задачей для администрации президента США, хотя казалось самой легкой. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, общаясь с журналистами в рамках пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным», – сказал Рубио представителям СМИ.

Ранее Марко Рубио отметил, что Вашингтон может привести Москву и Киев к компромиссу уже на этой неделе. Он также подчеркнул, что администрация лидера США Дональда Трампа пытается определить, какие именно пункты урегулирования конфликта готовы принять стороны, чтобы сблизить их позиции на пути к мирному соглашению.

До этого стало известно, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Как предполагается, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представит спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

