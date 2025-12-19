Рубио определил самую сложную задачу для США

Рубио: Урегулирование на Украине стало самой сложной задачей для США

Урегулирование украинского кризиса оказалось самой сложной задачей для администрации президента США, хотя казалось самой легкой. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, общаясь с журналистами в рамках пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным», – сказал Рубио представителям СМИ.

Ранее Марко Рубио отметил, что Вашингтон может привести Москву и Киев к компромиссу уже на этой неделе. Он также подчеркнул, что администрация лидера США Дональда Трампа пытается определить, какие именно пункты урегулирования конфликта готовы принять стороны, чтобы сблизить их позиции на пути к мирному соглашению.

До этого стало известно, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Как предполагается, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представит спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.