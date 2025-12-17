Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 17 декабря 2025Мир

Раскрыты сроки переговоров России и США

Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в выходные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные, пишет газета Politico.

Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации президента США Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые антироссийские санкции, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю хорошо известно, что в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против Москвы. Он отметил, что любые ограничения вредят налаживанию российско-американских отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В российском регионе перевернулась машина скорой помощи

    Сафонов отразил четыре пенальти и принес титул ПСЖ

    Генсек ООН призвал две страны к сдержанности

    Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики»

    Лондону предрекли уничтожение за восемь минут из-за неудержимой российской ракеты

    Еще одна российская спортсменка получила нейтральный статус для участия в турнирах

    Раскрыты сроки переговоров России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok