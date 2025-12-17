Раскрыты сроки переговоров России и США

Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в выходные

Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные, пишет газета Politico.

Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации президента США Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые антироссийские санкции, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю хорошо известно, что в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против Москвы. Он отметил, что любые ограничения вредят налаживанию российско-американских отношений.