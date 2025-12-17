Реклама

Экономика
12:50, 17 декабря 2025Экономика

США занялись подготовкой новых санкций против России

Bloomberg: Новые санкции США против России коснутся теневого флота
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Karam Al-Masri / Reuters

США готовят новые санкции против России, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Есть сведения, что новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям. Министр финансов США Скотт Бессент уже обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели.

Агентство отметило, что ряд санкций, введенных против России с момента начала полномасштабного конфликта на Украине, пока не изменил позиции Москвы. Однако меры, направленные против крупнейших нефтяных компаний, привели к падению цен на российскую нефть до чрезвычайно низких уровней, что значительно усугубило и без того сложную экономическую ситуацию в стране.

Кроме того, американские чиновники также рассматривают замороженные российские активы как часть любого будущего мирного соглашения.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США ведут нечистоплотную игру, вводя новые санкции против Москвы и ее компаний в энергетическом секторе.

