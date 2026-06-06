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04:52, 6 июня 2026Путешествия

Россияне открыли для себя монастыринг

Глава АТОР Ломидзе: Российские туристы открывают для себя монастыринг и избинг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Российские туристы заново открывают для себя различные виды туризма по стране, в том числе монастыринг или избинг. Об этом сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По ее словам, в настоящее время наблюдается тенденция на новом «переоткрытии» ниш, интересующих путешественников. В качестве примера собеседница агентства указала поездки по монастырям или проживание в отдаленном селе. Кроме того, путешественники в России проявляют интерес к мастер-классам по народно-художественным промыслам, добавила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что зумеры больше других интересуются поездками в монастыри. В исследовании сервиса путешествий «Туту» и агентства Сидорин Лаб (SL) уточнялось, что в их постах речь идет как о поездках в формате экскурсий, так и в контексте паломничества.

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