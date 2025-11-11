Зумеры больше представителей других поколений интересуются монастырями

Раскрыты предпочтения поколений в России в выборе отдыха — зумеры, например, больше других интересуются поездками в монастыри. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту» и агентства Сидорин Лаб (SL), которое появилось в распоряжении «Ленты.ру».

«Зумеры (14 процентов) чаще других поколений упоминают монастыри. В постах речь идет как о поездках в формате экскурсий, так и в контексте паломничества. При этом про "монастыринг" как явление представители поколения Z пишут реже других: в их публикациях чаще встречаются "сапбординг", "самокатинг" и "плацкартинг"», — сказано в исследовании.

При этом около 30 процентов миллениалов, в большей степени мужчины, предпочитают рыбалку как вид отдыха. Россиян привлекает такой тип досуга своей дешевизной, а также возможность потратить на такую поездку не больше одного дня. Среди часто употребляемых миллениалами сленговых выражений — «сапбординг», «избинг» и «электричкинг».

Поколение X привлекает дачный отдых: чаще всего их интересует работа в саду и огороде. Представители этой возрастной группы, согласно исследованию, часто используют слова «монастыринг», «избинг» и « деревинг». При этом эксперты отмечают, что все поколения объединяет восприятие поездки на дачу как путешествия. «Интересно, что зумеры чаще миллениалов описывают отдых на даче как опыт уединения и бюджетного отдыха на природе», — рассказала руководитель PR в сервисе путешествий «Туту» Наталия Туйгунова.

Также трендом для всех поколений был назван низкобюджетный отдых. Стремление к такому формату объяснили экономической нестабильностью в мире и снижением реальных доходов. Кроме того, популярными становятся путешествия «для ностальгии». «Однако если для бумеров ностальгия — это воспроизведение их собственного взрослого опыта, то для зумеров и миллениалов это ностальгия по детству, по времени, когда решения за них принимали родители», — заявила генеральный директор SL Дарья Свистунова.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне стали в 2,5 раза чаще посуточно останавливаться в избах. Больше всего объектов для такого типа отдыха представлено в Московской области, Самарской и Ленинградской областях, а также Дагестане, Краснодарском крае и Татарстане.