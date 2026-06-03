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18:53, 3 июня 2026Наука и техника

Microsoft раскрыла истинное предназначение ИИ

404 Media: Microsoft захотела сделать пользователей зависимыми от ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft призналась, что одна из целей ее стратегии по искусственному интеллекту (ИИ) заключается в том, чтобы сделать пользователей зависимыми. Об этом сообщает издание 404 Media.

В распоряжении журналистов медиа попали внутренние документы американского IT-гиганта. В них описывалось будущее агентного ИИ-помощника Scout, который упоминается в материалах как ClawPilot. Судя по документам, одна из целей развертывания этого сервиса — вызвать у людей привыкание к ИИ.

В документе прямо говорится, что сервис должен развиваться в три этапа, последний из которых — «Сделать людей зависимыми». По мнению журналистов, компания раскрыла истинное предназначение нейросетей, но сделала это только для своих сотрудников.

«Мы наблюдаем все больше случаев привыкания к чат-ботам и агентам на основе ИИ», — анонимно заявил 404 Media один из сотрудников Microsoft. По его мнению, ни один из сервисов не должен создаваться с целью сделать пользователя зависимым от него. Другой инженер IT-гиганта рассказал журналистам, что это истинная цель всех крупных игроков на рынке ИИ — «создать программное обеспечение (ПО), вызывающее привыкание».

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