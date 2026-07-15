Россиянам раскрыли плюсы летнего отпуска в одной стране бывшего СССР

Российским туристам раскрыли плюсы летнего отпуска в Азербайджане

Азербайджан сможет порадовать российских туристов во время летнего отпуска как кухней, так и уникальными эмоциями. Плюсы отдыха там раскрыл в беседе с НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

По его словам, в этой стране бывшего СССР сейчас много путешественников. Он объяснил, что государство активно застраивается и развивает инфраструктуру. «Месяц назад я был в Азербайджане — и вы не представляете, сколько там туристов!» — добавил Голов.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Средний чек вырос на 13 процентов, составив 194 тысячи рублей.