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19:42, 15 июля 2026Путешествия

Россиянам раскрыли плюсы летнего отпуска в одной стране бывшего СССР

Российским туристам раскрыли плюсы летнего отпуска в Азербайджане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Азербайджан сможет порадовать российских туристов во время летнего отпуска как кухней, так и уникальными эмоциями. Плюсы отдыха там раскрыл в беседе с НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

По его словам, в этой стране бывшего СССР сейчас много путешественников. Он объяснил, что государство активно застраивается и развивает инфраструктуру. «Месяц назад я был в Азербайджане — и вы не представляете, сколько там туристов!» — добавил Голов.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Средний чек вырос на 13 процентов, составив 194 тысячи рублей.

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