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13:19, 17 июня 2026Путешествия

Россияне стали больше тратить на заграничный отпуск

Средний чек летнего отпуска россиян составил 194 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом — средний чек вырос на 13 процентов, составив 194 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что на Турцию пришлось 47 процентов всех зарубежных бронирований на лето. Как правило, россияне тратят там до 229 тысяч рублей. Египет занял 29 процентов рынка с чеком 192 тысячи рублей, а Вьетнам — 9 процентов с чеком 219 тысяч рублей.

Лишь 7 процентов путешественников выбрали для летнего отпуска Таиланд, в среднем траты там достигают 165 тысяч рублей. На Китай пришлось 3 процента бронирований, туры обходятся россиянам в 198 тысяч рублей.

Несмотря на увеличившийся интерес к Мальдивам (плюс 306 процентов к спросу), число бронирований на лето составило лишь процент. Отдых там будет стоить в среднем 420 тысяч рублей. Доля Индонезии составила 0,6 процента с чеком 308 тысяч рублей.

Ранее россияне рассказали об отпуске мечты. Так, большинство россиян (39 процентов) назвали идеальным отпуск на вилле с профессиональным шеф-поваром, большим бассейном и частным пляжем.

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