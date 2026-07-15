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19:42, 15 июля 2026Спорт

Тарасова резко высказалась о Милонове в ответ на критику Плющенко

Тренер Тарасова назвала критику депутата Милонова в адрес Плющенко безобразной
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о депутате Госдумы Виталии Милонове в ответ на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала слова Милонова совершенно безобразными. По мнению Тарасовой, депутат, критикуя спортсмена, занимается не своими прямыми обязанностями. Тарасова выразила недоумение по поводу реакции на выбор семьи Плющенко и подчеркнула, что «в Государственной думе должны работать тонкие, умные и грамотные люди».

Поводом для конфликта стало недавнее заявление Плющенко о том, что фигурное катание в России деградирует. Он упомянул об этом, объясняя переход сына — Александра Плющенко — в сборную Азербайджана.

В ответ Милонов назвал Плющенко приспособленцем.

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