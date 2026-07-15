Дело о 100 миллиардах рублей против экс-руководителей Промсвязьбанка рассмотрят заочно

Суд заочно рассмотрит дело экс-руководителей Промсвязьбанка об ущербе на 100 млрд рублей

Лефортовский районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, находящихся в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Дмитрию Ананьеву вменяется покушение на мошенничество, растрата и легализация денег, Алексею — пособничество в злоупотреблении полномочиями и растрате.

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы с подчиненными похитили более 90 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. Сделали они это под видом покупки ценных бумаг у принадлежавшей им компании, а также позволили подконтрольным иностранным компаниям взять заведомо невозвратные кредиты. Часть похищенного была легализована.

Также с 2014 по 2016 годы Дмитрий Ананьев совместно с работниками компании «ПСН проперти менеджмент» попытался похитить земли в Петербурге на 14,9 миллиона рублей. А в 2015 году Алексей Ананьев помог президенту банка «Глобэкс» в злоупотреблении полномочиями при предоставлении 12 миллионов евро займа на невыгодных условиях.

Общая сумма иска Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей. От следствия Ананьевы скрылись за пределы России.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания до 2017 года, когда в деятельности кредитной организации Центробанк обнаружил многочисленные нарушения. Они входили в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержан и арестован разыскиваемый в России топ-менеджер.