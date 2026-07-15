Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:44, 15 июля 2026Силовые структуры

Дело о 100 миллиардах рублей против экс-руководителей Промсвязьбанка рассмотрят заочно

Суд заочно рассмотрит дело экс-руководителей Промсвязьбанка об ущербе на 100 млрд рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Лефортовский районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, находящихся в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Дмитрию Ананьеву вменяется покушение на мошенничество, растрата и легализация денег, Алексею — пособничество в злоупотреблении полномочиями и растрате.

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы с подчиненными похитили более 90 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. Сделали они это под видом покупки ценных бумаг у принадлежавшей им компании, а также позволили подконтрольным иностранным компаниям взять заведомо невозвратные кредиты. Часть похищенного была легализована.

Также с 2014 по 2016 годы Дмитрий Ананьев совместно с работниками компании «ПСН проперти менеджмент» попытался похитить земли в Петербурге на 14,9 миллиона рублей. А в 2015 году Алексей Ананьев помог президенту банка «Глобэкс» в злоупотреблении полномочиями при предоставлении 12 миллионов евро займа на невыгодных условиях.

Общая сумма иска Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей. От следствия Ананьевы скрылись за пределы России.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания до 2017 года, когда в деятельности кредитной организации Центробанк обнаружил многочисленные нарушения. Они входили в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержан и арестован разыскиваемый в России топ-менеджер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский снова сорвался на русский язык
    Артемий Лебедев раскрыл отношение к Собчак
    Инфляция в России резко замедлилась
    Дело о 100 миллиардах рублей против экс-руководителей Промсвязьбанка рассмотрят заочно
    Пригожин высказался о ревности к Валерии
    Российские войска второй раз за день ударили по украинским судам
    Тарасова резко высказалась о Милонове в ответ на критику Плющенко
    Россиянам раскрыли плюсы летнего отпуска в одной стране бывшего СССР
    Вучич отказался от одного действия против России
    Раскрыты фатальные ошибки при зарядке iPhone
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok