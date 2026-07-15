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Силовые структуры
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11:24, 15 июля 2026Силовые структуры

Разыскиваемый в России топ-менеджер Буданов задержан

В Свердловской области задержан и арестован экс-гендиректор «Облкоммунэнерго» Буданов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телекомпания Тагил-ТВ / YouTube

В Свердловской области правоохранители задержали разыскиваемого в России бывшего генерального директора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Бывшего топ-менеджера арестовали. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, Буданов похитил более 20 миллионов рублей из бюджета Нижнего Тагила. Эти деньги выделялись для создания мусоросортировочного комплекса, нового полигона твердых коммунальных отходов, более 190 площадок накопления мусора, а также реконструкции двух существующих полигонов.

30 сентября 2025 года Буданов был объявлен в розыск.

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