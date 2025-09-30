Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:15, 30 сентября 2025Силовые структуры

Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России

Гендиректора «Облкоммунэнерго» Буданова включили в базу розыска МВД по статье УК
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова включили в базу розыска МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием стала статья Уголовного кодекса РФ. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге взял под стражу бывшего руководителя компании «Облкоммунэнерго» Антона Боликова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Также были арестованы совладелец корпорации — миллиардер Алексей Бобров.

Этому предшествовал факт подачи иска Генпрокуратуры в суд об обращении «Облкоммунэнерго» в доход Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    Стало известно о еще одном окружении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Главу ЕК обвинили в отсутствии экономической грамотности

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    В Эквадоре протестующие атаковали кортеж президента

    Назван главный признак скрытого алкоголизма

    В Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий

    Генерал рассказал о котле для подразделений ВСУ под Купянском

    Россиянка пыталась поджечь памятник участникам СВО и разгромила аллею

    Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости