Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России

Гендиректора «Облкоммунэнерго» Буданова включили в базу розыска МВД по статье УК

Гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова включили в базу розыска МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием стала статья Уголовного кодекса РФ. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге взял под стражу бывшего руководителя компании «Облкоммунэнерго» Антона Боликова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Также были арестованы совладелец корпорации — миллиардер Алексей Бобров.

Этому предшествовал факт подачи иска Генпрокуратуры в суд об обращении «Облкоммунэнерго» в доход Российской Федерации.