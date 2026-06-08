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08:33, 8 июня 2026Мир

Иран пригрозил США ответом за попытку изъять активы

Гарибабади: Иран ответит на попытку изъять активы дляя компенсации союзникам США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Ирана раскритиковали сообщения СМИ о возможном использовании Соединенными Штатами иранских активов для компенсации ущерба союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке и назвали это нарушением международного права. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади в социальной сети Х.

«Это очередное бесстыдство со стороны Америки. Если Вашингтон, как главный агрессор в военной агрессии против Исламской Республики Иран, действительно стремится к компенсации ущерба, то пусть не ошибается с адресом: пусть начнет с самой Америки и с режима, который является главной причиной поджога, агрессии и нестабильности в регионе. Иран не оставит агрессоров без ответа и потребует и получит компенсацию за ущерб от войны», — сказано в сообщении.

Дипломат подчеркнул, что активы Ирана не могут рассматриваться как «военная добыча» Вашингтона или источник выплат его союзникам. По его словам, любое изъятие, передача или использование иранского имущества без согласия Тегерана будет считаться новым нарушением международного права и повлечет ответственность США. Гарибабади добавил, что подобные действия особенно противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к мирным переговорам.

Ранее Reuters сообщало, что администрация США планирует предоставить странам-партнерам по Персидскому заливу доступ к активам Ирана. Уточняется, что эти средства пойдут на покрытие возможного ущерба, который Тегеран может нанести союзникам Вашингтона в будущем.

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