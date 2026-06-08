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Забота о себе
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08:32, 8 июня 2026Забота о себе

Россиянам указали на неочевидную причину вздутия живота

Гастроэнтеролог Сухарева предупредила о вздутии живота из-за частого употребление алкоголя
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева предупредила, что из-за частого употребления алкоголя может возникнуть вздутие живота. На эту неочевидную причину проблем с желудочно-кишечным трактом она указала россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснила Сухарева, если употреблять алкоголь чаще трех раз в неделю, может возникнуть синдром избыточного бактериального роста, одним из симптомов которого как раз и является вздутие живота. Дело в том, что спиртные напитки снижают количество полезных бактерий в кишечнике, из-за чего повышается доля условно-патогенных микроорганизмов, написала врач.

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Кроме того, этанол негативно влияет на моторику кишечника, следствием чего является заброс бактерий из толстой кишки в тонкую, где их быть не должно. Также алкоголь раздражает слизистую, что усиливает воспаление и ослабляет местную иммунную защиту, добавила Сухарева.

Ранее врач Владимир Неронов рассказал, как снизить риск кишечных инфекций на отдыхе. Чтобы ничем не заразиться, он посоветовал как можно чаще мыть руки.

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