Предприятие экс-советника Чубайса и его компаньона потребовали национализировать

ТАСС: Подан иск о национализации активов экс-советника Чубайса и его компаньона

Генпрокуратура (ГП) РФ подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго» (Свердловская область), фактическими владельцами которой называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва, проживающих, по данным надзорного ведомства, с 2007 года в Австрии и получивших там гражданство. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Как стало известно журналистам, помимо 100 процентов акций названого предприятия речь идет и о национализации бумаг и долей ответчиков еще в 80 компаниях.

«Генеральной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, государственного унитарного предприятия Свердловской области "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур», — цитирует агентство поданный иск. Ответчиками по нему также названы бывшие региональные министры Алексей Пьянков и Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в ГП, Биков и Бобров получили контроль над «Облкоммунэнерго», имущественная база которого была сформирована исключительно за счет госсобственности в виде 725 земельных участков, более 2 тысяч зданий и сооружений, свыше 5,5 тысячи объектов электросетевого хозяйства.

В числе ответчиков фигурирует и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, говорится в материале. В нем, в частности, отмечается, что речь шла о «лоббировании и согласовании кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова и Боброва коммунальные услуги».

В апреле госкорпорация «Роснано» подала иск на 5,6 миллиарда рублей к покинувшему Россию в 2022 году Чубайсу и еще семи ее бывшим топ-менеджерам. По данным РИА Новости с ответчиков взыскивают убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался «Роснано», но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в РФ гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Следующее заседание по делу назначено на 3 октября.