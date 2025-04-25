Суд в Москве не стал привлекать Чубайса к ответственности

РИА Новости: Суд не стал привлекать Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»

Столичный арбитражный суд решил, что не станет привлекать бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам компании «Лира». Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что с соответствующим заявлением в суд обратился конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками он указал Чубайса, обозначенного как «бенефициар активов должника», а кроме того бывших генеральных гендиректоров Николая Сапегина и Манвела Мкртумяна. Однако суд в итоге решил, что истец не сумел доказать причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса и неплатежеспособностью должника.