Генпрокурор Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ — об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России Николай Тимошин. Краснов стал единственным претендентом на этот пост, подав заявление в последний день приема. Подробности о том, какие этапы согласования должна пройти его кандидатура и кто может стать преемником Краснова на посту генпрокурора России, выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Кто может стать председателем Верховного суда

Решение генпрокурора Игоря Краснова выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ВС РФ раскрыло интригу, сохранявшуюся долгое время — кто станет преемником Ирины Подносовой, которая ушла из жизни в конце июля из-за болезни.

По закону на должность председателя ВС РФ может быть избран любой гражданин России старше 35 лет, имеющий юридический стаж не менее десяти лет и прошедший экзамен в ВККС. От этого экзамена освобождаются действующие (или ушедшие в отставку менее трех лет назад) судьи, а также лица, удостоенные звания «Заслуженный юрист РФ».

По стечению обстоятельств Игорь Краснов был удостоен этого звания в минувшую пятницу, 22 августа. Так что теперь вопрос его назначения можно считать решенным, так как Игорь Викторович оказался единственным кандидатом на вакантный пост.

Кто такой Игорь Краснов

Игорь Викторович Краснов — седьмой генеральный прокурор России, он занимает эту должность с 2020 года. Прежде был заместителем руководителя Следственного комитета России (СКР), а еще раньше — старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР.

Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Член Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции с 13 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции. Заслуженный юрист Российской Федерации.

За годы службы он удостоен ряда государственных наград, среди которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011 год) и Почетная грамота президента РФ (2014 год). Он имеет классный чин действительного государственного советника юстиции.

Биография Игоря Краснова

Игорь Викторович Краснов родился 24 октября 1975 года в Архангельске. В 1998 году он окончил юридический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Еще до получения диплома он начал работать в Холмогорском следственном отделе, а затем — в следственном управлении прокуратуры Архангельской области.

Краснов быстро сделал карьеру — уже в 2006 году был переведен в Москву, где стал служить в следственном управлении Генпрокуратуры РФ

С созданием СКР Краснов перешел работать в новое ведомство: он быстро стал следователем по особо важным делам Управления по расследованию особо важных дел.

Затем Краснов дальше продвинулся по службе, став старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. Это высшая должность в следственной карьере.

Какие дела расследовал Игорь Краснов: справка «Ленты.ру» На счету Игоря Краснова — расследование целой серии резонансных уголовных дел:

Дело «Боевой организации русских националистов» (БОРН) и других группировок националистов, участники которых были причастны к расправам над юристом Станиславом Маркеловым и журналисткой Анастасией Бабуровой, судьей Мосгорсуда Эдуардом Чувашовым, а также лидерами антифашистских движений Федором Филатовым и Иваном Хуторским;

Дело об организации покушения отставным полковником Государственного разведывательного управления (ГРУ) России Владимиром Квачковым на жизнь главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса;

Дело о расправе над оппозиционером Борисом Немцовым;

Дело о хищениях средств при строительстве космодрома «Восточный»;

Дело о подкупе присяжных на процессе о расправе над бывшим полковником российской армии Юрием Будановым;

Дело «Белгородского стрелка» Сергея Помазуна, отправившего на тот свет шесть человек.

По отзывам многих сотрудников правоохранительных органов, Игорь Краснов проявил себя как хороший следователь, очень дотошный в мелочах, что позволяло ему достаточно быстро докапываться до истины.

Игорь Краснов на посту генпрокурора

В 2012 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-майора юстиции. В 2016-м он стал заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина и в этой должности курировал всю следственную работу. А в 2020 году президент России Владимир Путин неожиданно предложил Краснова на должность генпрокурора России — и тот уверенно занял ее.

В январе 2025 года Совет Федерации продлил полномочия Краснова на второй срок.

Подача Игорем Красновым заявления на должность председателя Верховного суда РФ — третий резкий поворот в его служебной биографии: из следователей — в прокуроры, а оттуда — в судьи. Это хорошая карьера настоящего юриста, но Краснов может стать первым в России, кто занимал высшие должности и в следствии, и в прокуратуре, и в суде.

При этом важно отметить, что на председателя ВС РФ не распространяются возрастные ограничения: он может занимать этот пост пожизненно.

Сегодня Краснов — единственный претендент на пост главы высшей судебной инстанции. Остальные кандидаты, чьи имена назывались в сети и СМИ, формально таковыми не являлись

К слову, вопреки некоторым утверждениям, в случае назначения Краснов не станет самым молодым председателем Верховного суда. Вячеслав Михайлович Лебедев занял этот пост в 48 лет и оставался председателем ВС РФ на протяжении 33 лет.

Председатели Верховного суда России: справка «Ленты.ру» В истории России было всего два председателя Верховного суда — Вячеслав Лебедев и Ирина Подносова. Они оставили заметный след в судебной системе России. Вячеслав Лебедев, по сути, создал ту судебную систему которая сегодня действует в стране. При первом президенте РФ Борисе Ельцине Лебедев сумел добиться финансовой и административной независимости судов от органов власти, в первую очередь — местных и республиканских. Свои задумки он продолжал реализовывать практически до последнего дня работы — в частности, именно Лебедев настоял на основных шагах по гуманизации законодательства и успешно реализовал основные шаги в этом плане. При нем число заключенных в России сократилось в 2,5 раза — более чем с 1 миллиона до 380 тысяч в 2024 году. Став преемницей Лебедева в 2024 году, 71-летняя Ирина Подносова также провела ряд заметных изменений, касающихся в первую очередь арбитражного и экономического законодательства. При этом она планировала провести еще больше изменений, но этим планам помешал ее уход из жизни. Важно отметить, что по закону роль председателя ВС РФ — в первую очередь административная. Однако Вячеслав Лебедев и Ирина Подносова своим трудом сделали ее значимой и в юридической науке.

Процедура назначения председателя Верховного суда

После подачи заявления кандидат на пост главы ВС РФ обсуждается на ближайшем заседании ВККС. Почти наверняка Игорь Краснов эту процедуру пройдет без проблем: у него большой опыт работы и он знает тонкости правоохранительной системы со всех сторон, что очень важно для должности председателя Верховного суда России.

После этого Краснов предстанет перед комиссией администрации президента по предварительному рассмотрению кандидатов на должность федеральных судей — и должен получить ее одобрение. Здесь тоже не следует ожидать проблем, особенно учитывая, что, по некоторым данным, предварительная беседа по кандидатуре Краснова в этой комиссии уже состоялась.

Затем кандидат на должность председателя ВС РФ должен предстать перед Советом Федерации и получить его рекомендацию. За время своей службы Краснов несколько раз выступал перед сенаторами — и каждый раз его работа заслуживала превосходных оценок.

В настоящее время Совет Федерации находится на каникулах, после которых у сенаторов по плану — работа в регионах. Осенняя сессия Совфеда откроется 24 сентября, но, скорее всего, кандидатуру председателя ВС РФ сенаторы рассмотрят на втором заседании сессии — 1 октября.

После этого президент России должен подписать указ о назначении.

Игорь Краснов может стать первым в России следователем и прокурором, занявшим высший судебный пост. Ему по силам внести огромные изменения в судебную систему, как он уже сумел сделать в Генпрокуратуре РФ. Пока реформы Краснова оценивают неоднозначно, но даже критики говорят: на результаты этих реформ надо смотреть годы спустя источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Претенденты на пост генпрокурора

До подписания указа Игорь Краснов остается генеральным прокурором России — в этом статусе у него запланировано несколько важных мероприятий. Обязанности председателя Верховного суда России в это время продолжит исполнять заместитель председателя ВС Юрий Иваненко.

Между тем кто станет новым генпрокурором России, пока неизвестно. В высших органах власти называют шесть фамилий, из которых серьезными претендентами следует считать четыре, в том числе двух действующих замглавы Генпрокуратуры России. Но сегодня это нельзя расценивать иначе, как слухи: решения пока нет.

