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07:01, 3 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы пять главных ошибок при покупке вторичного жилья

Эксперт по недвижимости Зубик: Покупая вторичку, нужно просчитать скрытые издержки
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подбор и покупка квартиры на вторичном рынке на практике оказывается значительно сложнее, чем приобретение новостройки, так как при этом требуется более глубокая юридическая экспертиза и оценка рисков, сообщил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные ошибки при приобретении жилья в старом жилом фонде.

«Первая и самая распространенная ошибка — фокус только на цене. Часто игнорируются скрытые издержки: будущий ремонт, износ коммуникаций, особенности дома и окружения. В результате экономия оборачивается дополнительными расходами уже в первые годы владения», — поделился эксперт.

Вторая ошибка — некорректная оценка локации, полагает Зубик. Он уточнил, что покупатели ориентируются на текущую инфраструктуру, но не анализируют перспективы развития района, которые могут как поднять, так и обвалить стоимость недвижимости.

Третья ошибка, по мнению собеседника «Ленты.ру», это эмоциональный выбор.

«Понравилось» часто становится решающим фактором: вид, ремонт или атмосфера. Эти параметры важны, но не должны перевешивать юридическую чистоту, качество дома и функциональность планировки

Виктор Зубикэксперт по недвижимости

К четвертой ошибке при покупке вторички эксперт отнес отсутствие стратегии. По его словам, некоторые покупатели не формулируют цель: для собственного проживания, аренды или перепродажи, а именно от этого зависит выбор района и типа объекта.

«Без стратегии возрастает риск приобрести неликвидный актив. Приведу пример: частый запрос — подобрать квартиру для ребенка "на вырост". Я убежден, что в этом сценарии лучше не пытаться угадать конкретную локацию и объект, в который заедет парень или девушка через 10 лет. Правильнее купить ликвидную квартиру с высоким долгосрочным потенциалом роста, а потом реинвестировать в тот объект, который больше подходит», — высказался Зубик.

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Даже при покупке «для себя» эксперт призвал учитывать будущую продажу, отметив, что средний срок владения квартирой сегодня составляет около 7 лет.

Ликвидность формируют рациональные планировки с минимальной долей нежилых зон, наличие гардеробных, мастер-спален, востребованный евроформат. На уровне дома значимы паркинг, стрит-ритейл и качество общественных пространств

Виктор Зубикэксперт по недвижимости

Пятая ошибка — самостоятельный выбор объекта без экспертизы, обратил внимание спикер. Так, за привлекательным предложением могут скрываться нюансы, которые сложно увидеть непрофессионалу, убежден Зубик.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при приобретении недвижимости для семей с детьми.

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